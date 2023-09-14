Bloomberg: российские бизнесмены перевели из Европы в Россию активы на $50 млрд

Российские миллиардеры в условиях санкций вывели из стран Европы активы как минимум в размере $50 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на недавний переезд с Кипра в Россию компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые контролируют бизнесмены Игорь Шилов и Марк Курцер.

По данным Bloomberg, перевод компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc в российскую юрисдикцию поможет увеличить общую стоимость активов, которые были релоцированы в Россию с февраля 2022 года, оценивается как минимум в $50 млрд.

Как отмечает Bloomberg, соглашение об избегании механизма двойного налогообложения было приостановлено для того, чтобы оставаться в недружественных юрисдикциях, таких как Европа, стало непрактичным для бизнеса.

Алексей Кузнецов, партнер компании B1, которая раньше работала в России под брендом Ernst & Young, говорит, что сейчас денежные переводы из Кипра в Россию работают не очень хорошо. «Сейчас Россия кажется меньшим злом, чем зарубежные страны»,— сказала Наталья Кузнецова, партнер компании Business Solutions and Technologies, которая раньше работала в России под брендом Deloitte.

Первый заместитель министра экономики Илья Торосов на Восточном экономическом форуме говорил, что 2023 году в отечественные «оффшорные» зоны переехало 115 компаний, а всего таких компаний стало 254.

Однако, как отмечает агентство, ряд крупнейших российских сырьевых и технологических компаний по-прежнему зарегистрированы в Европе. Например, производитель удобрений EuroChem Group AG миллиардера Андрея Мельниченко базируется в Швейцарии, а сельскохозяйственная фирма Ros Agro PLC перенесла листинг в Казахстан и работает над перерегистрацией с Кипра. Холдинг Globaltrans Investment Plc переехал в Абу-Даби с Кипра, а вторая по величине российская золотодобывающая компания Polymetal International Plc перерегистрировалась в Казахстане в прошлом месяце.

Анастасия Ларина