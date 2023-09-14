В августе вырос средний чек на продукты для завтрака

В России вырос средний чек на самые популярные продукты для завтрака, сообщают «РИА-Новости». Исследование учитывало данные по семи продуктам - батон (400 гр), ветчина (200 гр), сливочное масло (180 гр), сыр (200 гр), огурцы (500 гр), растворимый кофе (95 гр), сахар (1 кг).

Так, с 16 по 31 августа в сравнении с первой половиной августа цены выросли на огурцы (+10,5% - 84 руб.) и сыр (+ 0,5% - 186 руб.). У оставшихся товаров стоимость снизилась: батон (-2,7% - 36 руб.), ветчина (-2,1%, - 185 руб.), сливочное масло (-1,9%, - 152 руб.), кофе (-1,6%, - 182 руб.) и сахар (-1,4%, - 68 руб.).

По данным Новосибирскстата по состоянию на 11 сентября, в регионе стоимость огурцов выросла на 57,3% в сравнении с предыдущим месяцем. Также цена выросла на хлебобулочные изделия на (+2%) и сахар (+3,2%). Снижение стоимости отмечается на сыр (-2,8%), колбасные изделия (-3,9%) и сливочное масло (-2,1%).

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Александр Киселев