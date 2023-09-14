Журналиста Ивана Сафронова перевели из колонии под Красноярском

Осужденного по делу о госизмене бывшего спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова увезли из исправительной колонии ИК-7 под Красноярском. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на адвоката журналиста Дмитрия Катчева. Защитник на следующей неделе планировал прилететь в Красноярск, чтобы лично пообщаться с клиентом, обсудить подачу жалобы в Верховный суд РФ на обвинительный приговор, выяснить условия пребывания журналиста на усиленном режиме, возможность обжалования решения дисциплинарной комиссии ИК о его помещении туда.

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По словам господина Катчева, защита принимает все меры, чтобы уточнить, куда и по какой причине Иван Сафронов переведен. В пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю сообщили, что информация о передвижениях заключенного может быть предоставлена только с его согласия.

В феврале 2023 года Иван Сафронов, осужденный на 22 года по обвинению в госизмене, был этапирован для отбытия наказания в колонию строгого режима ИК-7 Красноярского края. В августе стало известно, что журналиста перевели на строгие условия содержания сроком на один год.

Основанием стали якобы нарушения режим. По предварительным данным, они выразились в том, что его дважды уличили в курении в неположенном месте, а однажды он прошелся в «шлепках» по коридору, где в такой обуви передвигаться запрещено.

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Илья Николаев