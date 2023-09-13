ЕСПЧ признал гомосексуала Максима Лапунова пострадавшим от пыток в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу россиянина Максима Лапунова, который первым публично заявил, что его пытали в Чечне. Страсбург признал, что господин Лапунов подвергся целенаправленному насилию «исключительно из-за своей сексуальной ориентации». По мнению ЕСПЧ, российские власти не провели должного расследования и не предприняли «никаких разумных шагов для изучения роли, которую гомофобные мотивы могли сыграть в жестоком обращении с заявителем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Лапунов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Максим Лапунов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2019 году правозащитники сообщили о целенаправленной кампании против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Первым, кто заявил о пытках, был Максим Лапунов. Он приехал в республику в 2015 году на заработки, а в марте 2017-го был задержан неизвестными в центре Грозного. «Его задержали люди в штатском и доставили в подвал одного из отделов полиции, так называемую тюрьму для геев. Пытаясь получить информацию о знакомых ЛГБТ-людях в республике, силовики били Максима обрезками полипропиленовых труб, пытали током, угрожали убийством»,— утверждали в «Команде против пыток» (признана иностранным агентом), сотрудники которой занимались делом Максима Лапунова.

В апреле того же года о массовом преследовании геев в Чечне заявила «Новая газета». Из опубликованного ею расследования следовало, что в Чечне были задержаны более сотни мужчин, заподозренных в гомосексуализме; они подверглись пыткам, некоторые были убиты. Позже Генпрокуратура сообщила, что проверкой этой информации занимается региональная прокуратура. 19 апреля 2017 года Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным заявил, что сообщения о пытках в республике не соответствуют действительности. Однако в мае того же года омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Владимира Путина создать межведомственную рабочую группу для проверки этой информации.

В сентябре 2017 года по заявлению Максима Лапунова была организована доследственная проверка. По ее итогам Следственный комитет РФ (СКР) отказался возбуждать уголовное дело. После этого Максим Лапунов решил покинуть РФ. Госпожа Москалькова неоднократно пыталась обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела, однако безуспешно: СКР ссылался на отказ господина Лапунова явиться для дачи показаний. Со своей стороны, защита пострадавшего заявляла, что господин Лапунов до отъезда предлагал СКР опознать всех, кто участвовал в пытках, но следствие отказалось предоставлять ему госзащиту. В мае 2019 года правозащитники обратились в ЕСПЧ. Спустя четыре года суд признал, что весной 2017 года господина Лапунова незаконно лишили свободы и пытали 12 дней из-за его сексуальной ориентации, а Россия отказалась провести объективное расследование. ЕСПЧ присудил Максиму Лапунову компенсацию морального вреда в размере €52 тыс. Напомним, 15 марта 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, а также об отказе от исполнения решений ЕСПЧ.

Эмилия Габдуллина