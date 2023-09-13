Аркадий Ротенберг сосредоточится на отдыхе

Аркадий Ротенберг вложит почти 130 млрд руб. в создание курортов. Строительство отелей в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае будет запущено в 2026 году, заявил миллиардер в интервью РБК. Создание туристической инфраструктуры он назвал одним из стратегических направлений своего бизнеса. Причем в приоритете, по словам бизнесмена, создание «доступного предложения», трех- четырехзвездных отелей «на любой вкус и кошелек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Насколько перспективны такие планы? И какие проекты сейчас в тренде? На эти вопросы ответил управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич:

«У нас уже был похожий пилотный проект, который в свое время возглавил "Библио-Глобус", взявший в управление в аренду большой отель в Имеретинке. Собственно, они "прошагали" этот маршрут довольно низкими ценами, создали хорошее направление и неплохой импульс, в том числе для местных отельеров, как можно работать с такими бюджетами.

Если говорить про заявленные проекты, то суммы вполне реальные. У нас сейчас средний объект на 150-200 номеров стоит где-то порядка 2 млрд руб.

То есть, учитывая размах проекта, получается вполне приличная сетка.

Вместе с тем при проектировании всегда стоит учитывать, что у инфраструктуры на месте есть другая сторона, — поиск персонала, его проживание и обучение, снабжение сотрудников всем необходимым: расходными материалами, продуктами и так далее.

И если это развитая территория, тогда мы, конечно, можем совершенно спокойно работать. Если это места типа Камчатки, Сахалина, то там сначала нужно построить какой-то город, а потом вокруг него создавать уже туристический кластер, а не наоборот».

Два года назад Аркадий Ротенберг уже обещал вложить 15 млрд руб. в сеть крымских санаториев, которую приобрел в 2019 году. В Краснодарском крае бизнесмен планирует развивать проекты в Геленджике, а в Алтайском крае — вложить 22 млрд руб. в горнолыжный комплекс на реке Катунь.

Какого типа должны быть такие проекты? Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов считает, что с новыми форматами в настоящее время лучше не экспериментировать:

«Достаточно серьезные ресурсы планируется вложить. Я предполагаю, что это несколько достаточно крупных проектов. Потому что заявленные инвестиции — это значимые деньги для нашего рынка, и таких крупных игроков на нем немного.

Если же говорить про возможные форматы, то ситуация с глэмпингами немного перегрета, на мой взгляд. Они довольно несложно реализуемые с точки зрения строительства. Но это не касается окупаемости. Поскольку это все-таки не капитальные сооружения, цикл их жизнедеятельности относительно невелик.

Даже обычные отели можно, грубо говоря, подушатать, что уж говорить про модульные средства размещения».

Между тем правительство планирует выделять из бюджета на развитие туризма почти по 50 млрд руб. ежегодно. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, есть все шансы увеличить нынешнюю долю этой отрасли с 2,5% до 5%.

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Иван Корякин