Операторы нагостились

Доля международных операторов отелей на российском рынке к июню с момента начала военных действий РФ на Украине сократилась почти в полтора раза, до 60%. Некоторые из них, включая Hyatt, InterContinental, Marriott, опасаясь санкционного давления, покинули Россию. Ряд владельцев гостиниц, работавших под западными брендами, предпочли сами управлять своими объектами. Разрыв с партнерами лишил их доступа к общей системе бронирования, зато, по словам экспертов, самостоятельное ведение бизнеса позволяет им экономить на комиссии операторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По всей России доля номерного фонда в гостиницах, управляемого международными операторами, в июне 2023 года составила 60% против 86% до начала военной спецоперации РФ на Украине, говорится в исследовании IBC Real Estate. С весны прошлого года российский рынок покинули Hyatt, InterContinental, Marriott, CPI Hotels, Belmond, Sokos, Four Seasons, BWH и Wyndham. Сейчас, по данным CMWP, 28,7 тыс. номеров в РФ управляются зарубежными сетями, 27,2 тыс.— российскими операторами, еще 19,2 тыс. перешли от международных компаний в управление локальному менеджменту.

Многие гостиницы, откуда ушли международные операторы, сейчас управляются самими собственниками, отмечает директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Владислав Николаев, приводя пример с Ararat Park Hotel у Большого театра и бывшим Courtyard by Marriott Moscow на Арбате в центре Москвы. Но у них больше нет доступа к общей системе бронирования и стандартам, поясняет собеседник “Ъ” из числа операторов. Владельцам отелей сложно без участия оператора не потерять эталоны качества, предупреждает президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Сейчас весь спрос сосредоточен на внутреннем туризме, поток интуристов пока мизерный, поэтому собственникам не мешает отсутствие бренда, считает партнер CMWP Марина Усенко. Кроме того, отмечает она, им удалось сэкономить на комиссии оператора.

Еще около 1 тыс. номеров в шести гостиницах, которыми ранее управляли зарубежные игроки, перешли в портфель местных сетей, уточняет руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Локальные операторы получили, по его словам, «уникальную возможность нарастить портфель качественными объектами». Так, Sokos продала свой бизнес в России владельцам группы Awara IT Александру Ермакову и Юрию Шумакову, развивающим отели под брендом Wone. Такое решение повышает узнаваемость российских брендов как внутри страны, так и в ближнем зарубежье, считает гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский.

В то же время некоторые западные игроки, несмотря на санкционные риски, продолжают работать в России. По данным IBC Real Estate, в стране остались 11 таких операторов, включая Accor, Hilton, Lotte, Soluxe, Corinthia, Domina, Kempinski, Rosewood и Rocco Forte. Некоторые из оставшихся сетей принадлежат акционерам из дружественных стран: так, Radisson и Louvre HG владеет китайская Jin Jiang International, отмечает управляющий партнер IFK Hotel Management Марсель Измайлов.

Эти игроки стремятся сохранить свою долю рынка в существующих отелях, так как отказ от деятельности в России для них достаточно болезненный шаг, считает Владислав Николаев. Другие операторы могли остаться по экономическим причинам, например, из-за особенностей контракта с собственником или угрозы серьезных финансовых потерь, считает замдиректора подразделения индустрии гостеприимства CORE.XP Дмитрий Паринос.

Источник “Ъ” из числа операторов не исключает, что ушедшие бренды захотят вернуться в страну через некоторое время. Но к этому времени ситуация может быть иной: на российском рынке укрепятся локальные и азиатские бренды, прогнозирует господин Паринос. Так, например, в июле этого года Dusit International из Таиланда подписала соглашение об управлении отелями на строящемся курорте Новый Шерегеш в Сибири.

Дарья Андрианова