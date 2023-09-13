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Коммерсантъ FM
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«Олимпийский-Дагомыс» просрочил злоупотребление полномочиями

Уголовное дело против экс-директора сочинского пансионата прекращено за давностью

Суд в Сочи прекратил по нереабилитирующим основаниям уголовное преследование бывшего директора АО «Пансионат “Олимпийский-Дагомыс”» Сергея Позднякова, который обвинялся в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации. По версии следствия, в 2016 году топ-менеджер вместе с сообщниками похитил из кассы предприятия более 42 млн руб., вырученных в ходе реконструкции курортного комплекса от продажи апартаментов. «Олимпийский-Дагомыс» признан банкротом, объект сейчас работает как апарт-комплекс Adagio.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лазаревский районный суд Сочи вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего директора АО «Пансионат “Олимпийский-Дагомыс”» Сергея Позднякова за истечением сроков давности уголовного преследования, судебный акт опубликован в картотеке суда. Господин Поздняков, обвинявшийся в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ), согласился на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям.

Сергей Поздняков занимал должность гендиректора АО «Пансионат “Олимпийский-Дагомыс”» с 2014 года, одновременно исполняя обязанности главного бухгалтера. Следствие полагает, что в 2016 году топ-менеджер вступил в сговор с неустановленными лицами из числа мажоритарных акционеров и членов совета директоров АО с целью хищения денежных средств компании. В тот период на территории курортного комплекса происходила реконструкция мотеля «Меридиан», средства от реализации строящихся апартаментов поступали в кассу акционерного общества.

Злоумышленники разработали схему фиктивной выдачи средств под отчет руководителям проекта реконструкции якобы для финансирования стройки. На самом деле, как утверждает обвинение, часть выручки от продажи апартаментов поступала в распоряжение Сергея Позднякова и его сообщников

По данным обвинения, общая сумма похищенных средств составила 42,9 млн руб. При этом злоумышленники осознавали, что они наносят ущерб миноритарным акционерам АО, в том числе Фонду госимущества Краснодарского края, который владел 10% акций общества. Кроме того, обвинение полагает, что в ходе приватизации государственного пакета акций АО «Пансионат “Олимпийский-Дагомыс”» финансовые махинации руководства компании отразились на стоимости актива, который был оценен на 2,5 млн руб. ниже рыночной цены, говорится в постановлении Лазаревского районного суда Сочи.

Потерпевшим в деле признано министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края — правопреемник краевого Фонда госимущества. Министерство курортов, а также государственный обвинитель не возражали против прекращения уголовного дела в отношении Сергея Позднякова в связи с истечением сроков давности. Адвокат Александр Требисов, осуществляющий защиту Сергея Позднякова, не стал комментировать решение суда.

АО «Пансионат “Олимпийский-Дагомыс”» было владельцем гостиницы «Олимпийская» и мотеля «Меридиан», оба здания — 1981 года постройки. В 2016 году здание гостиницы перешло в собственность ООО «Юг-недвижимость», в 2018 году начался процесс банкротства АО «Пансионат “Олимпийский-Дагомыс”», в настоящее время в компании завершается процесс конкурсного производства. После реконструкции гостиница действует как апарт-комплекс Adagio.

Анна Перова, Краснодар

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