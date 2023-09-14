Взрыв донесло до суда

В Новосибирске завершились судебные прения по делу о взрыве на автогазозаправочной станции (АГЗС) летом 2021 года, в результате которого пострадали более полусотни человек, сгорели несколько строений и машин. Следствие установило, что во время перекачки топлива из цистерны в хранилище произошли утечка газа и его воспламенение, а к аварии привели грубые нарушения правил пожарной и промышленной безопасности на автозаправке. Для трех сотрудников компании «Сибгаз», включая руководителя, прокуратура запросила от трех до четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове подсудимые признали вину и просили о снисхождении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Октябрьском райсуде прошли судебные прения по уголовному делу о взрыве на АГЗС. Об этом „Ъ-Сибирь“ рассказала гособвинитель, старший помощник прокурора района Жанна Леонова. Взрыв на АГЗС, расположенной вблизи густонаселенного жилого района Новосибирска, произошел 14 июня 2021 года. Он был такой силы, что сравнял автозаправку с землей, обломки оборудования разлетелись в радиусе 200 м от эпицентра взрыва. В результате происшествия пострадали более полусотни человек, сгорели несколько строений и автомашин. Ущерб составил около 160 млн руб. «Жителям района и всем нам просто повезло, что взорвавшиеся цистерны полетели не в сторону близлежащих многоквартирных домов, иначе пришлось бы еще тушить пожары в домах»,— заявил тогда глава Новосибирской области Андрей Травников.

Центральный аппарат СКР начал расследование. В материалах ведомства указывается, что на АГЗС эксплуатировались не предусмотренные проектом дополнительные резервуары для хранения сжиженного газа, которые не прошли осмотр и испытания, а также не были оснащены приборами и системами контроля. 14 июня во время перекачки топлива из цистерны автомобиля в хранилище произошел выброс газа через неисправный кран одного из резервуаров с последующим воспламенением. «Из-за отсутствия систем, обеспечивающих рассеивание газа при разгерметизации оборудования, а также автоматических систем пожаротушения произошел взрыв»,— установило расследование.

В качестве обвиняемых по делу привлекли гендиректора ООО «Сибгаз», которое эксплуатировало заправку, Романа Гармидера, его делового партнера Алексея Савлука, который также занимался управлением этой компанией, а также инженера ООО «Сибгаз» Геннадия Киселя. В зависимости от роли каждого им вменили в вину ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг), ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). По ходатайству следствия в качестве обеспечительных мер суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более 45 млн руб.

В июне 2022 года по делу началось судебное разбирательство. Подводя его итоги, гособвинение запросило для Романа Гармидера и Алексея Савлука по четыре года лишения свободы в колонии общего режима, для Геннадия Киселя — на один год меньше. В качестве обстоятельства, смягчающего вину подсудимых, прокуратура просила учесть то, что они частично возместили потерпевшим ущерб.

Обвиняемые, которые в судебном процессе полностью признали вину, просили отнестись к их судьбе со снисхождением и строго не наказывать. Произошедшее, по их словам, стало для них уроком. Выслушав обвиняемых, председательствующая в процессе судья Марина Борзицкая удалилась в совещательную комнату для написания приговора. Решение по делу будет оглашено 20 сентября.

Константин Воронов