Дело о самоубийстве жительницы Татарстана из-за порноролика дошло до суда

В Елабуге горсуд рассмотрит уголовное дело о самоубийстве местной жительницы из-за появления порноролика с ней. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Обвиняемым по делу проходит 28-летний елабужанин. Следствие считает, что в июне прошлого года мужчина опубликовал в одном из мессенджеров ролик порнографического характера с участием потерпевшей и еще одного молодого человека. В итоге в августе того же года девушка выпрыгнула с балкона квартиры на седьмом этаже. В результате она погибла на месте.

Мужчину обвинили в доведении девушки до самоубийства, в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Вину он не признал. По решению суда он находится под домашним арестом.

"Ъ-Казань"