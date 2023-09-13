ЕК проверит предоставляемые китайским производителям электромобилей субсидии

Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении субсидий, предоставляемых властями КНР китайским производителям электромобилей. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодном докладе о положении дел в ЕС.

По словам госпожи фон дер Ляйен, «глобальные рынки сейчас заполонили более дешевые китайские электромобили. Их цены удерживаются на низком уровне искусственно, с помощью огромных государственных субсидий. Это искажает ситуацию на нашем рынке. И поскольку мы не допускаем такого изнутри, мы не допустим этого и извне». Глава ЕК добавила, что «Европа открыта для конкуренции, но не для гонки по нисходящей». По правилам ЕК, не позднее чем через девять месяцев после начала расследования по поводу субсидий должны быть введены меры обеспечительного характера, а затем в течение четырех месяцев — окончательные меры, если их необходимость будет подтверждена результатами расследования.

Китайские производители электромобилей стремятся расширить выход на зарубежные рынки в условиях высокой конкуренции внутри страны и снижения внутреннего спроса на эту продукцию. По данным Ассоциации китайских производителей пассажирских автомобилей, в августе экспорт китайских автомобилей вырос на 31%, а в июле — на 63%. 8% всех продаваемых в Европе электромобилей приходится на китайские бренды. В 2022 году их доля составляла 6%, в 2021 году — 4%, по данным консалтинговой компании Inovev. При этом китайские электромобили имеют в среднем 20-процентное преимущество в цене перед продукцией других производителей.

В последние недели многие европейские производители автомобилей высказывали обеспокоенность конкурентной угрозой со стороны новых китайских компаний в условиях перехода индустрии на электромобили. Как сообщает CNBC, об этом говорили руководители таких европейских компаний, как Volkswagen, Renault, Valeo.

Алена Миклашевская