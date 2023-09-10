Два сотрудника британского парламента арестованы по подозрению в шпионаже для КНР

Два сотрудника парламента Великобритании были арестованы в марте в соответствии с законом о государственной тайне. Их обвиняют в шпионаже в пользу Китая, сообщают The Sunday Times и The Gardian. Оба были освобождены под залог до октября.

Имена мужчин не раскрываются. По информации изданий, одному из них 20 лет. Он был связан с рядом высокопоставленных членов парламента от Консервативной партии, в том числе с теми, кто имеет доступ к секретной или особо важной информации. Среди них — замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат и председатель комитета по международным делам британского парламента Алиша Кирнс. Второму подозреваемому около 30 лет, он работал в качестве парламентского референта.

Один из мужчин был задержан в Эдинбурге, второй — в Оксфордшире подразделениями полиции по борьбе с терроризмом. По информации The Sunday Times, правоохранительные органы полагают, что 30-летний мужчина, ранее работавший в Китае, мог быть завербован в качестве «спящего агента», чтобы по возвращении в Великобританию внедриться в важные для Пекина политические круги.

The Guardian обращает внимание, что аресты произошли чуть более чем через неделю после того, как министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли совершил рабочую поездку в Пекин. Тогда он настаивал на том, что Великобритания будет стремиться к прагматичным отношениям с Китаем для решения основных глобальных проблем.