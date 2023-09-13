Каждый пятый россиянин знает свой кредитный рейтинг

Как показал опрос НАФИ, чуть более чем каждый пятый респондент (23%) знает свой кредитный рейтинг. Практически столько же (21%) о нем никогда не слышали. Остальные либо узнавали свой рейтинг давно, либо вообще не интересовались.

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Между тем в августе Центробанк сообщал, что долговая нагрузка россиян стала рекордной — общий портфель кредитов превысил 30 трлн руб. С ним выросла и доля так называемых плохих долгов. По данным ФССП, в первом полугодии число неплательщиков по банковским кредитам достигло 17,7 млн., что на четверть больше, чем годом ранее.