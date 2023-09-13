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Коммерсантъ FM
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«Пользователи смогут создавать и продавать 3D-товары»

Александр Леви — о новостях с Roblox Developers Conference

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие изменения анонсировали разработчики Roblox.

Фото: AP

Фото: AP

Roblox Corporation провела конференцию разработчиков. На своем мероприятии в Сан-Франциско компания поделилась фактами об игровой платформе и озвучила серию анонсов.

Теперь пользователи Roblox смогут создавать и продавать 3D-товары. Это опция, по мнению авторов, привлечет больше платных подписчиков. Для понимания — внутренняя валюта Robux конвертируется примерно так: за 30 000 виртуальных единиц придется заплатить 105 реальных долларов.

Загрузка на онлайн-площадку 3D-аксессуара своего производства обойдется в 750 монет.

Кастомизация аватаров будет заметно расширена. Геймеры, которые захотят сгенерировать в Roblox цифровые аватары на основе собственной внешности, прежде должны удостоверить личность соответствующим документом.

Теперь создание и продажа предметов будут доступны всем юзерам. Раньше надо было подавать заявку на участие в программе и проходить интервью.

Также представители Roblox функционально расширили и упростили креативные инструменты. Новый цифровой помощник с более естественным, разговорным подходом, похожим на ChatGPT, будет помогать в создании контента в онлайн-вселенной. То есть это почти буквально творчество с помощью фраз.

В Roblox пообещали интегрировать фичу звонков по видео. На демонстрации это выглядело как условная конференция в Zoom, но в некоем пространстве, где ее участники представлены аватарами, а их мимика отслеживается трекингом лица.

Не исключаю, что эта опция рассчитана не только и не столько на обычных пользователей, сколько на будущие корпоративные сценарии.

Платформа с ежедневной активностью в 65,5 млн человек пообещала в сентябре открыть доступ к своему приложению всем пользователям VR-гарнитуры Meta Quest, запрещенной и признанной экстремистской в России компании Meta. Владельцам консолей Sony PlayStation придется подождать до октября.

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