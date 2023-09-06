Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Дисплеи для очков смешанной реальности будет поставлять LG Electronics»

Александр Леви — о разработке новых VR-гарнитур Quest Pro

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, когда на рынке может появиться новое устройство.

Фото: Quest Pro

Фото: Quest Pro

Запрещенная и признанная экстремистской в России компания Meta нашла партнера для создания новых VR-гарнитур Quest Pro. Информацию в разное время подтвердили пара источников: Maeil Business Newspaper и SBS Biz.

По их информации, первый продукт, созданный в рамках партнерства, ожидается в 2025 году. Его цена составит около $2 тыс.

По имеющимся данным, дисплеи для очков смешанной реальности будет поставлять LG Electronics. На стороне южнокорейского концерна также аккумуляторы за авторством LG Energy, а также масса прочих компонентов устройства, которые обязуется произвести еще один родственный вендор — LG Innotek.

Что касается названия будущего устройства, то авторы отчетов и аналитики довольно часто ошибаются в нейминге. Но одновременно с этим примерно с такой же высокой частотой точно описывают продукт. Так что обещанное отраслевыми специалистами имя гарнитуры Quest 4 Pro запросто может не состояться.

Сотрудничество со сторонними крупными производителями в создании потребительской электроники — случай распространенный, в том числе конкретно при разработке VR-гарнитур.

К примеру, Oculus Go была произведена руками специалистов Xiaomi. Другую версию — Oculus Rift S — доверили компании Lenovo. Отмечу, что в обоих этих случаях на боковине гарнитуры разработчики оставляли логотип партнера. Вполне логично предположить, что на профиле Quest Pro можно будет разглядеть лого LG.

Обратиться к южнокорейской компании Meta могла в надежде на быстрые процессы и высокие объемы. Торопиться нужно, поскольку уже в следующем году, я напомню, на рынок со своим Vision Pro готовится выйти Apple. В ее устройстве стоимостью $3,5 тыс. устанавливаются OLED-микродисплеи сверхвысокого разрешения компании Sony.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...