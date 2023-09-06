Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, когда на рынке может появиться новое устройство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Quest Pro Фото: Quest Pro

Запрещенная и признанная экстремистской в России компания Meta нашла партнера для создания новых VR-гарнитур Quest Pro. Информацию в разное время подтвердили пара источников: Maeil Business Newspaper и SBS Biz.

По их информации, первый продукт, созданный в рамках партнерства, ожидается в 2025 году. Его цена составит около $2 тыс.

По имеющимся данным, дисплеи для очков смешанной реальности будет поставлять LG Electronics. На стороне южнокорейского концерна также аккумуляторы за авторством LG Energy, а также масса прочих компонентов устройства, которые обязуется произвести еще один родственный вендор — LG Innotek.

Что касается названия будущего устройства, то авторы отчетов и аналитики довольно часто ошибаются в нейминге. Но одновременно с этим примерно с такой же высокой частотой точно описывают продукт. Так что обещанное отраслевыми специалистами имя гарнитуры Quest 4 Pro запросто может не состояться.

Сотрудничество со сторонними крупными производителями в создании потребительской электроники — случай распространенный, в том числе конкретно при разработке VR-гарнитур.

К примеру, Oculus Go была произведена руками специалистов Xiaomi. Другую версию — Oculus Rift S — доверили компании Lenovo. Отмечу, что в обоих этих случаях на боковине гарнитуры разработчики оставляли логотип партнера. Вполне логично предположить, что на профиле Quest Pro можно будет разглядеть лого LG.

Обратиться к южнокорейской компании Meta могла в надежде на быстрые процессы и высокие объемы. Торопиться нужно, поскольку уже в следующем году, я напомню, на рынок со своим Vision Pro готовится выйти Apple. В ее устройстве стоимостью $3,5 тыс. устанавливаются OLED-микродисплеи сверхвысокого разрешения компании Sony.