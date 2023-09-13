Китай представил план углубления интеграции с Тайванем

Центральный комитет Компартии Китая и Госсовет КНР выпустили директиву об углублении интеграции между Тайванем и самой близкой к нему китайской провинцией Фуцзянь. Как указывается в документе, провинция Фуцзянь станет «демонстрационной зоной» интеграции с Тайванем и «первым домом» для тех жителей и компаний острова, которые решат перебраться в континентальный Китай.

Власти Китая напоминают, что «обе стороны Тайваньского пролива — это одна семья», и обещают углубить сотрудничество в области промышленности и финансов, улучшить условия работы тайваньских компаний в континентальном Китае и способствовать их выходу на китайские фондовые биржи. План предусматривает, что тайваньским предприятиям впервые будет разрешено инвестировать и создавать телерадиокомпании в провинции Фуцзянь. Решившим перебраться в Фуцзянь тайваньским работникам и их семьям власти КНР обещают программы социальной поддержки и рабочие места, возможность покупки недвижимости и устройства детей в государственные школы.

План опубликован на фоне растущей напряженности между Пекином и Тайбэем. По данным властей Тайваня, Китай продолжает наращивать военное давление на остров. В частности, буквально за день до публикации директивы мировые СМИ сообщили о начале крупнейших за последнее время военно-морских учений Китая с участием авианосца «Шаньдун». По данным The Wall Street Journal, корабли, участвующие в маневрах, проследовали черен Тайваньский пролив.

На Тайване уже отреагировали на предложенный план интеграции. Как заявил CNN член парламента от Демократической прогрессивной партии Ван Тиню, план интеграции просто «смешон». «Китаю следовало бы подумать о том, как разобраться с плохими долгами, а не о том, как он будет вести единым фронтом работу против Тайваня»,— заявил политик.

Алена Миклашевская