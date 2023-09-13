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Михаил Боровицкий и Наталия Косихина сохранят посты спикера облдумы и сенатора

В Ярославской областной думе 8-го созыва пост председателя сохранит действующий спикер Михаил Боровицкий, сенатором вновь станет Наталия Косихина. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили источники в региональном заксобрании.

Михаил Боровицкий

Михаил Боровицкий

Фото: Ярославская областная дума

Михаил Боровицкий

Фото: Ярославская областная дума

Официальные итоги выборов в облдуму пока не подведены. По предварительным данным, «Единая Россия» получает 38 мест из 46, то есть решение о распределении руководящих постов в думе и делегировании представителя в Совет Федерации будет приниматься внутри партии. По итогам предварительных консультаций прошедшие в думу депутаты готовы поддержать на пост председателя Михаила Боровицкого, на пост сенатора — Наталию Косихину. По данным источников «Ъ-Ярославль», их кандидатуры согласованы и с губернатором Михаилом Евраевым.

Михаил Боровицкий и Наталия Косихина выиграли выборы в одномандатных округах, набрав 56,85 и 66,01% соответственно.

Михаил Боровицкий был избран председателем Ярославской областной думы 6-го созыва, в 7-м созыве депутаты вновь избрали его на этот пост в 2021 году, после гибели в автокатастрофе спикера заксобрания Алексея Константинова. Наталия Косихина является членом Совета Федерации от Ярославской областной думы с 2018 года, до избрания в облдуму она была главой городского поселения Данилов.

Антон Голицын

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