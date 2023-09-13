ФНС потребовала признать банкротом одно из юрлиц воронежской сети супермаркетов «Синторг»

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск Федеральной налоговой службы о признании банкротом одного из юрлиц местной сети супермаркетов «Синторг» — ООО «Синторг 2010». Информация об этом появилась в картотеке суда. Сумма требований кредитора не раскрывается.

Кроме того, в конце августа на Федресурсе было опубликовано сообщение Альфа-банка о намерении обратиться в суд с требованием признать «Синторг-2010» банкротом.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Синторг 2010» было зарегистрировано в 2009 году для розничной торговли в неспециализированных магазинах. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Выручка компании в 2022 году выросла на 12% и составила 260 млн руб. (в 2021-м она равнялась 232 млн руб.), чистая прибыль снизилась на 87% и составила 293 тыс. руб. (в 2021-м — 2,2 млн руб.). Генеральный директор — Аркадий Стекольщиков. Компания в равных долях по 20% распределена между господином Стекольщиковым, Александром Никитаевым, Сергеем Молоковым, Александром Грибановым и Борисом Таратута.

Учредители компании также в равных долях владеют действующими ООО «Синторг», «Синторг 2017», «Синторг 2018» и «Синторг 2019». Вид деятельности — аналогичный, с акцентом на реализацию большого ассортимента товаров. Всеми фирмами руководит господин Стекольщиков. Банкротных исков в их адрес в картотеке суда нет.

Однако в конце прошлого года Сбербанк начал взыскивать со всех этих компаний и аффилированных с ними ВООИ «Синтез», ООО «Синтез», ООО «Синтез-Н», ООО «Айсберг-В» 650,5 млн руб. задолженности по кредитным договорам. Арбитраж удовлетворил иск банка и наложил арест на имущество фирм на указанную сумму. Компании обжаловали это решение в 19 апелляционном арбитражном суде, однако определение нижестоящей инстанции было оставлено в силе.

Алина Морозова

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