Evolute анонсировал электрический минивэн i-Van

Компания «Моторинвест» (выпускает электромобили под брендом Evolute) анонсировала новый электромобиль — минивэн i-Van.

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Фото: Evolute Evolute i-Van

Фото: Evolute

Новинка получит 122-сильный электромотор, установленный на задней оси, и батарею на 67,5 кВт•ч с запасом хода до 400 км. Время медленной зарядки составит 15 часов, а в режиме быстрой зарядки 30% до 80% аккумулятор зарядится за 37 минут.

Семиместный заднеприводный i-Van получит салон с двумя раздельными капитанскими креслами на втором ряду и сиденьем для трех пассажиров на последнем. Кресла третьего ряда имеют складные спинки для расширения объема багажного отсека.

Evolute i-Van станет пятой моделью в линейке бренда. Сроки выхода электромобиля на рынок, а также стоимость нового минивэна будут названы ближе к старту продаж.

Максим Вершинин

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