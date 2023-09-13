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обновлено 12:06

Замглавы краевого минспорта покидает должность

Замминистра спорта Пермского края Марина Зиннер завершает работу в министерстве и покидает должность. Об этом „Ъ-Прикамье“ сообщил источник, близкий к краевому правительству.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пресс-службе минспорта Пермского края пояснили, что у госпожи Зиннер закончился срок действия контракта, эта рабочая неделя у нее последняя. О преемнике пока ничего не известно.

По одной из версий, причиной ухода стали разногласия госпожи Зиннер с краевым министром спорта Татьяной Чесноковой. В пользу версии говорит тот факт, что контракт госпожи Зиннер истекал в июне и его продлили только на три месяца.

Марина Зиннер работала в министерстве спорта Пермского края с мая 2019 года. До этого занимала должность заместителя директора спортивной школы «Летающий лыжник».

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