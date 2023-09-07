В Самаре ограничат движение из-за Дня города

Движение транспорта будет ограничено на пяти улицах Самары в воскресенье, 10 сентября. Мера будет действовать с 12:00 до 23:59 (MSK+1). Это будет связано с празднованием Дня города, сообщает самарская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В частности, движение ограничат по ул. Чапаевской на участке от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской; по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской и по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской до ул. Самарской.

Кроме того, с 8:00 до 18:00 (MSK+1) 10 сентября транспорт не сможет ходить в Куйбышевском районе Самары по ул. Александра Солженицына. Речь идет об участке от ул. Осетинской до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы Народов».

Ранее в Самаре было ограничено движение транспорта из-за проведения легкоатлетического марафона. В связи с этим изменились маршруты следования ряда автобусов.

Георгий Портнов