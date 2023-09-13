Заксобрание Кузбасса сохранило спикера и сменило сенатора

Единоросс Алексей Зеленин вновь возглавил законодательное собрание Кемеровской области. Решение об этом принято на первой сессии регионального парламента нового созыва.

Господин Зеленин впервые был избран председателем заксобрания в октябре 2021 года. Тогда он сменил на этом посту Вячеслава Петрова, избранного депутатом Госдумы РФ. Ранее, в 2013-2018 годах, Алексей Зеленин работал вице-губернатором — руководителем аппарата областной администрации. Вице-спикерами избраны Дарья Репина («Единая Россия») и Юрий Скворцов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Согласно другому решению сессии, сенатором от законодательной власти Кемеровской области стала Надежда Ильина — председатель комитета по жилищным вопросам кемеровской мэрии. В настоящее время (с сентября 2018 года) пост сенатора от заксобрания занимает Дмитрий Кузьмин.

Сессия проходит 13 сентября. Выборы нового состава заксобрания состоялись 8-10 сентября. 40 из 46 мест в областном парламенте у «Единой России».

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Валерий Лавский