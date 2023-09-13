Сотрудники лаборатории системного контроля за глобальными изменениями климата Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета (ИМО ДВФУ) вернулись из полевых исследований на одной из площадок Дальневосточного карбонового полигона в бухте Киевка, Приморский край. Экспедиция проходила с 31 июля по 7 августа.

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Ее главной задачей было тестирование нового научного оборудования и апробация разработанного протокола для прямых измерений потоков парниковых газов на границе сред «вода—атмосфера». Полученные данные лягут в основу рекомендаций по измерению газообмена камерным методом на всех морских карбоновых полигонах России.

Оценка газообмена проводилась в репрезентативных морских экосистемах бухты Киевка, отличающихся по составу флоры и фауны, и в различных типах аквапочв. Тестируемое оборудование было разработано на базе индустриального партнера «Иннофарм-ДВ» совместно с сотрудниками лаборатории ИМО ДВФУ. Помимо исследований в море ученые измеряли эмиссию (выделение) углекислого газа и метана на прибрежных маршевых почвах (подверженных воздействию моря — например, приливы), где есть водорослевые и травяные выбросы.

Процесс газообмена очень динамичен и зависит от многих внешних факторов: давления, температуры поверхности воды и воздуха, наличия и обилия животных, морских трав и водорослей. Научный сотрудник лаборатории ИМО ДВФУ Андрей Яцук отмечает, что проведенные в бухте Киевка исследования однозначно подтверждают большой вклад живых организмов в происходящий в морской среде процесс газообмена. Но чтобы разработать точную предсказательную модель для оценки поглощающей способности морских экосистем, лаборатория должна провести длительные измерения, учитывающие сезонную динамику.

«Меня, как почвоведа, с точки зрения вклада в эмиссию парниковых газов в первую очередь интересуют маршевые почвы с водорослевыми выбросами. Таких масштабных исследований в этой области мы еще не проводили. По предварительным данным, интенсивность выбросов углекислого газа на высохших травяных и водорослевых выбросах оказалась в несколько раз больше, чем на типичных прибрежных почвах»,— отметила заведующая лабораторией системного контроля за глобальными изменениями климата Института Мирового океана ДВФУ Ольга Нестерова.

Испытанная во время экспедиции новая газовая камера, созданная специально для работ на Дальневосточном карбоновом полигоне, хорошо себя показала на гладкой воде и при небольшом волнении, обеспечив устойчивый поток данных. Разработчики планируют в ближайшее время запатентовать аппарат и представить его как результат инновационной работы по министерскому проекту.

Потребность в разработке универсального протокола измерения газообмена в морских экосистемах камерным методом была сформулирована на круглом столе «Морские карбоновые полигоны как стимул развития экономики в России», который проходил в рамках всероссийской научной конференции КИМО-2023 в Санкт-Петербурге. Участники круглого стола, включая сотрудников ИМО ДВФУ, обсуждали проведение натурных полевых измерений на морских карбоновых полигонах с детальной регистрацией получаемых данных: какие методики измерений и оборудование нужно использовать, что считать условными базовыми линиями для оценки карбонового потенциала морских и прибрежных экосистем, как описывать структуру исследуемой экосистемы. В результате полевых работ лаборатории и анализа полученных данных будет разработан единый протокол обязательных работ на морских карбоновых полигонах в России.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки.