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Коммерсантъ FM
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FinExpertiza: зарплатное неравенство в России снизилось до уровня 2019 года

В 2023 году средние зарплаты 20% наименее и 20% наиболее оплачиваемых работников отличались в 7,7 раза (22,7 тыс. руб. против 173,7 тыс. руб.), следует из данных исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ъ»). Зарплатное неравенство в России, согласно данным, вернулось на уровень 2019 года, до пандемии COVID-19.

В 2019-м году средние зарплаты отличались в 7,71 раз. В 2021-м на фоне «восстановительного роста экономики» разница в заработках выросла до 7,9 раза. Сокращение неравенства наблюдалось к началу 2023 года.

Как отмечает FinExpertiza, тенденция связана с тем, что за два года номинальные заработки наименее оплачиваемой пятой части сотрудников выросли на 30%, у верхней прослойки рост составил 27%.

Наибольшая разница в уровне зарплат наблюдается в Москве — в 9,3 раза (36,7 против 339,9 тыс. руб.). В остальных регионах разница составляет от 7 раз и ниже: в Санкт-Петербурге в 6,8 раза (32,3 тыс. руб. против 220,5 тыс. руб.), в Московской области в 6,5 раза (27 тыс. руб. против 174,9 тыс. руб.), в Амурской области в 6,2 раза (28,3 тыс. руб. против 175 тыс. руб.), в Тюменской области в 6,2 раза (26,1 тыс. руб. против 160,7 тыс. руб.).

Лусине Баласян

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