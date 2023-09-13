Автомобильная группа «Авилон»

Основана в 1997 году Александром Варшавским. На сегодня имеет в портфеле 46 автомобильных брендов, а также подразделения по продаже автомобилей с пробегом, направление «Авилон Электро», «Авилон Премиум» (специализируется на продаже новых премиум-автомобилей), а также «Авилон Мото».

По итогам 2022 года «Авилон» занял пятое место среди дилерских холдингов РФ по размеру выручки, заработав 74,36 млрд руб., следует из подсчетов «Автобизнесревю». Александр Варшавский остается в числе совладельцев, остальные акционеры не раскрываются.

В 2023 году ООО «Арт-Финанс», принадлежащее президенту группы «Авилон» Андрею Павловичу, приобрело российские активы концерна Volkswagen, включая автозавод в Калуге. ООО «Фольксваген Груп Рус» переименовано в АГР (AGR Automotive Group).

Гендиректор АГ «Авилон» — Александр Никонов.