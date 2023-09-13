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Ягодки впереди

В вишневые сады в Воронежской области могут вложить 1 млрд рублей

Сын известного российского промоутера боксерских поединков Кирилла Пчельникова Иван планирует вложить порядка 1 млрд руб. в производство вишни, ягод и саженцев в Воронежской области. Инвестор хочет разбить 200 га садов, а поставлять продукцию в перспективе намерен на рынки РФ и Китая. Эксперты предупреждают о сложностях с селекцией и нехватке рабочих.

В Воронежской области может появиться новый крупный вишневый сад

В Воронежской области может появиться новый крупный вишневый сад

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронежской области может появиться новый крупный вишневый сад

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект строительства плодово-ягодного хозяйства полного цикла вчера представил губернатору Воронежской области гендиректор и владелец местного ООО «Агротехника» Кирилл Пчельников. Как сообщили в пресс-службе облправительства, компания господина Пчельникова планирует расположить предприятие в Новохоперском районе и разбить в окрестностях рабочего поселка Елань-Коленовский 200 га вишневых садов. Также компания может заняться выращиванием многолетних ягодных культур — малины, ежевики, крыжовника.

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Инвестпроект предполагается реализовывать до 2026 года двумя очередями, сказано в его концепции (копия есть у «Ъ»). К середине 2025-го должен быть запущен питомник «маточных растений». Как рассчитывают в компании, «собственный генетический банк» позволит заложить «промышленные сады» вишни за следующие два года. В дальнейшем планируется строительство склада «с управляемым температурным режимом» на 1,5 тыс. т единовременного хранения, завода по переработке плодов и ягод производительностью 2,8 тыс. т в год, теплиц и лаборатории.

После выхода на проектную мощность обоих очередей компания сможет производить 1 млн саженцев вишни, 570 тыс. единиц «посадочного материала ягодных культур» и 1,2 тыс. т товарной вишни в год, а также замороженную вишню и «переработанную плодово-ягодную продукцию».

Инициаторы проекта, как сказано в концепции, считают, что на рынках РФ и стран СНГ наблюдается «дефицит посадочного материала промышленных сортов вишни» и «недостаток питомников районированных сортов ягодных растений отечественной селекции». Эти ниши «освободились после остановки импортных поставок посадочного материала ягодных растений». Создание предприятия планируется совместно с федеральным научным центром садоводства и питомниководства.

Для сельхозпредприятия компания планирует взять в аренду 11 земельных участков в Новохоперском районе общей площадью до 240 га. Производство хотят совместить с созданием «центра плодово-ягодного туризма», сообщили в облправительстве.

Объем инвестиций оценивается более чем в 1 млрд руб. заемных и собственных средств компании (312,5 млн руб. в первую очередь и 690 млн руб.— во вторую). Срок окупаемости — шесть с половиной лет. Банком-кредитором проекта, по данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, может стать ВЭБ.РФ. Он уже «предварительно одобрил» выдачу компании 250 млн руб. льготного кредита под 1% годовых по программе развития моногородов (к которым относится поселок Елань-Коленовский). В перспективе инициаторы проекта рассчитывают привлечь в качестве соинвестора компанию из Китая, на рынок которого в том числе планируется ориентировать сбыт.

На внутреннем рынке переработанную продукцию компания намерена поставлять в магазины X5 Group, «Вкусвилл» и другие сети, охлажденную вишню и ягоды — переработчикам, таким как ГК «ЮЖ» и «Сава».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Агротехника» зарегистрировано в поселке Елань-Коленовский в 2021 году. Основной вид деятельности — выращивание рассады. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и учредитель — Иван (Кириллович) Пчельников. Он также владеет долей в саратовском ООО «Осинт», занимающемся «утилизацией опасных отходов». В сделках по финансированию вишневого инвестпроекта, по данным „Ъ“, участвует волгоградское ООО «КХ “Нива”», совладельцем которого является известный промоутер боксерских поединков Кирилл Пчельников.

Выручка «Агротехники» в 2022 году составила 53 млн руб. (22 млн в 2021-м), чистая прибыль — 41 млн руб. (4,2 млн руб. годом ранее). Последние три года компания выращивает подсолнечник в Калачеевском районе Воронежской области.

Власти рассчитывают, что «Агротехника» создаст более 100 рабочих мест, а налоговые поступления от обеих очередей превысят 400 млн руб. Губернатор вчера «одобрил» инвестпроект, сообщили в облправительстве.

В Черноземье в последнее время не заявлялось аналогичных крупных проектов по выращиванию вишни. В Орловской области ГК «Агропром» в рамках реализации проекта по закладке садов стоимостью 1,2 млрд руб. в 2022–2032 годах «на определенном этапе» планировала высадить вишню на 50 га.

Председатель совета директоров воронежского производителя яблок, вишни и других фруктов ЗАО «Острогожсксадпитомник» Николай Гапоненко считает проект актуальным и для региона, и для Черноземья. По его словам, вишня является прибыльным продуктом и позволяет добиться серьезных урожаев: «Например, в прошлом году мы собирали по 180 центнеров с гектара, это почти вдвое больше, чем по яблокам».

Однако, отмечает господин Гапоненко, сбыт свежей ягоды затруднен даже с учетом продаж в других регионах. «Спросом пользуется переработанная продукция. Без переработки проект будет рискованным, поэтому основные инвестиции идут в создание мощностей по хранению и переработке»,— пояснил он.

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Эксперт видит и другие сложности такого производства. В первую очередь, это нехватка сезонных рабочих. «На пару месяцев для сбора урожая требуется несколько сотен человек. По России мы не можем найти нужного количества, с трудовыми мигрантами тоже могут быть сложности»,— предупредил Николай Гапоненко. Также необходимо найти подходящие сорта: «Из-за ряда болезней у многих вишня погибла, поэтому надо сажать устойчивые сорта и применять современные технологии выращивания».

Кроме того, не исключены и сложности со сбытом саженцев. «В больших объемах продукция питомников может не найти спроса, частники сейчас вишней почти не занимаются, у крупных производителей есть свои мощности»,— добавил Николай Гапоненко.

Сергей Калашников, Александр Прытков

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