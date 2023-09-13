Россияне распробовали капельницы

В России растет популярность специализированных клиник, предлагающих капельницы для восстановления и поддержания здоровья. За год интерес к открытию таких центров, не требующих значительных инвестиций и больших помещений, вырос до трех раз. Рынок продолжит развиваться, но сдерживающими факторами будут сравнительно высокие цены и узкая целевая группа потребителей, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Спрос на открытие по франшизе клиник инфузионной терапии, предлагающих установку капельниц с витаминами, препаратами для детокса, повышения иммунитета и т. п., по итогам первого полугодия вырос в три раза год к году, подсчитали эксперты Franchiza.ru. В TopFranchise заметили увеличение числа запросов на такие проекты на 50% с конца ноября 2022 года по август 2023 года.

Руководитель Franchiza.ru Анна Рождественская говорит, что еще в начале 2022 года спроса на франшизы клиник с капельницами практически не существовало, а интерес начал формироваться около года назад преимущественно в крупных городах. Сооснователь TopFranchise Виктор Большаков также указывает, что популярность таких клиник и иных специализированных медицинских центров ранее заметна не была.

Среди специализирующихся на капельницах клиник — сеть Biorise, в которую входит 125 учреждений, в том числе в Казахстане. Партнер Biorise Артур Зарипов уточняет, что в собственности у компании один центр, остальные с 2021 года открыты по франшизе. В сеть Clean Clinic входит 44 объекта, из которых три клиники находятся в других странах, рассказал основатель компании Тимур Исламов.

По словам Анны Рождественской, проекты детокс-клиник привлекательны из-за компактного формата и небольших требуемых инвестиций. Для Biorise и Clean Clinic, например, по данным каталогов франшиз, требуются помещения площадью от 70 кв. м, минимальный объем инвестиций — 2–3,4 млн руб. Кроме того, спрос на бизнес на стыке медицины и индустрии красоты вырос вместе с увеличением востребованности услуг, указывает госпожа Рождественская.

В сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic подтверждают, что интерес к услугам инфузионной терапии начал расти около года назад. По данным компании, за январь—июнь число таких обращений выросло на 27% год к году. Руководитель Grand Clinic Ольга Шуппо отмечает, что люди заинтересовались восстановлением своего здоровья, когда начала отступать пандемия COVID-19. В Grand Clinic также планируют выйти с франшизой этого направления в российские регионы.

Руководитель отделения превентивной медицины «Жизнелогия» кировского медицинского центра «Лайт» Ирина Иванова говорит, что до пандемии COVID-19 в амбулаторных условиях капельницы использовались редко, а во время пандемии из-за возможности быстрого восстановления стали набирать популярность. В отделении ее центра объем услуг инфузионной терапии, по словам госпожи Ивановой, за последние два года вырос в два раза. Виктор Большаков добавляет, что тренд могут также задавать популярные блогеры, к которым прислушивается потребитель.

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович отмечает, что для экономически активного поколения миллениалов, основных потребителей подобных услуг, характерен спрос на превентивную медицину, потому можно ожидать, что рынок инфузионной терапии при грамотном маркетинговом позиционировании продолжит расти. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что тормозить развитие таких клиник может высокая стоимость курсов назначаемых препаратов, которые даже как восстановительная терапия после COVID-19 могут оказаться дорогими для большей части населения. В Biorise капельница «детокс» стоит 4 тыс. руб. за процедуру, в Grand Clinic цены начинаются от 4,5 тыс. руб. Для массового потребителя сегмент еще очень слабо развит, согласен директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Полина Гриценко