Гордума тянет сети

Уходящий состав гордумы Димитровграда начал судиться с комитетом по управлению имуществом мэрии города и ООО «Энергомодуль», требуя расторжения договора аренды муниципальных электросетей, заключенного с «Энергомодулем». Основанием стало решение гордумы, принятое в мае этого года по итогам проверки думской комиссией условий договора аренды. В гордуме опасаются приватизации электросетей и считают, что ими должно заниматься специализированное государственное предприятие. За обращение в суд голосовали депутаты от КПРФ, ЛДПР и внефракционные. Фракция «Единая Россия» была против. Будет ли новый состав гордумы судиться, неизвестно. В «Единой России» считают, что иск — «это популизм коммунистов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На минувшей неделе Арбитражный суд Ульяновской области приступил к рассмотрению по существу иска гордумы Димитровграда к комитету по управлению имуществом мэрии Димитровграда и электросетевой компании «Энергомодуль» (ООО, Ульяновск). Гордума в своем иске требует признать недействительным договор аренды муниципального электросетевого хозяйства, заключенный между комитетом по управлению имуществом и компанией «Энергомодуль» 4 декабря 2015 года, и вернуть муниципальное имущество из арендного пользования.

Арбитражный суд принял решение в качестве третьего лица привлечь к делу администрацию Димитровграда и назначил следующее заседание на 28 сентября.

Решение об обращении в суд было принято на заседании гордумы от 31 мая этого года. За него проголосовали большинство депутатов — фракция КПРФ, ЛДПР и внефракционные депутаты. Фракция «Единая Россия» была против. Ранее, в феврале этого года, гордума приняла решение создать специальную комиссию и провести проверку соблюдения условий и исполнения требований договора аренды муниципального имущества — электросетевого хозяйства города. В мае на заседании гордумы комиссия отчиталась об итогах проверки. Как отмечается в исковом заявлении гордумы, комиссия выявила многочисленные факты нарушения условий договора аренды, среди них просрочка арендных платежей, несоблюдение правил технической эксплуатации сетей, «что привело к разрушению строительных конструкций зданий ряда закрытых трансформаторных подстанций», допускались неоднократные аварийные отключения, в том числе более 24 часов, мероприятия по капремонту не выполнены в полном объеме, нарушена установленная договором обязанность арендатора «обеспечить сокращение уровня технологических потерь электроэнергии до 5%», фактические потери с 2016 по 2018 год в 3-5 раз превышали установленную договором предельную величину».

На основании отчета комиссии, считая, что «своими действиями (бездействием) ООО "Энергомодуль" наносит ущерб муниципальному имуществу» и «создает угрозу возникновения масштабной аварийной ситуации», гордума в суде требует признать договор аренды недействительной сделкой и вернуть муниципальное имущество из арендного пользования муниципалитету.

Ответчик в суде заявил, что с требованиями истца не согласен. Аналогичную позицию занял и представитель комитета по управлению имуществом. Кроме того, «Энергомодуль» направил в арбитражный суд свой иск к гордуме о признании незаконными действий гордумы по проверке исполнения «Энергомодулем» условий договора аренды (следующее заседание состоится в среду, 13 сентября). Комитет по управлению имуществом в этом истца поддержал, считая, что у гордумы «отсутствуют такие полномочия». Напротив, в гордуме отмечают, что муниципальная собственность — это одно из главнейших направлений ее деятельности.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Энергомодуль» создано в декабре 2012 года. С 2016 года ее совладелицей (50%) стала Наталья Цырулина (затем сменившая фамилию на Сиворакша), она же возглавляла предприятие до января 2023 года. В феврале 100% компании перешло в собственность Спартака Ефимова, совладельца ульяновской компании «Юнион Траст» (ООО, грузовые перевозки) и еще одной компании «ЭМ» (ООО «Энергомодуль»). По итогам 2022 года компания имеет выручку 172 млн руб. и убыток 43 млн руб.

Председатель гордумы уходящего состава, полномочия которого истекут ориентировочно через неделю, на первом заседании нового состава гордумы, избранного 10 сентября, Александр Ерышев пояснил «Ъ», что Наталья Сиворакша, по его данным, была няней дочерей экс-губернатора Сергея Морозова (эту информацию подтвердил «Ъ» и другой источник). По словам господина Ерышева, депутатов беспокоило не только то, что, имея высокие тарифы на передачу электроэнергии, компания не направляет средства на развитие электросетей, но и то, что компания намерена приватизировать электросети, «причем за мизерную цену». Об этом стало известно из материалов арбитражного суда по иску «Энергомодуля», которым компания требовала обязать комитет по управлению имуществом «принять решение об условиях приватизации» арендуемого ею муниципального имущества. Пока, 10 июля этого года, суд отказал в этом, указав, что компания должна была обращаться по такому вопросу в мэрию Ульяновска. По словам господина Ерышева, «вопросами „Энергомодуля“ при новом губернаторе занимался его первый заместитель Игорь Эдель (в настоящее время находится под стражей по обвинению в мошенничестве), но большинство депутатов уходящего состава гордумы настроены категорически против приватизации. По их мнению, после расторжения договора аренды следует передать димитровградскому представительству Саратовского филиала госкомпании «Россети». Александр Ерышев также отметил, что ему сообщили в СУ СКР, что после его заявления руководителю СКР управление экономической безопасности регионального УМВД с 12 сентября начинает проверку «Энергомодуля» и действий комитета по управлению ­имуществом.

Будет ли новый состав гордумы, в котором теперь полный контроль у партии «Единая Россия» (23 мандата из 30), судиться, неизвестно. По мнению Алексея Кошаева (в прошлом главы Димитровграда, а ныне — избранного 10 сентября депутата регионального заксобрания от партии «Единая Россия») «иск гордумы — это обычный популизм перед выборами». «Что ж они этого не делали пять лет назад или два года назад? Но нет, они решили сейчас отметиться. А для проверки наличия нарушений у нас есть достаточное количество надзорных органов. И только после заключения специалистов можно будет делать выводы»,— сказал «Ъ» господин Кошаев.

Региональный министр ЖКХ и строительства Александр Черепан сказал «Ъ», что у него «информации о нарушениях „Энергомодуля“ на штабе по энергобезопасности не было», и ему «непонятна логика гордумы». «Если им не нравится „Энергомодуль“, то кому тогда передавать сети? Я разговаривал с гордумой и ответа от них не получил»,— заметил министр.

Сергей Титов, Ульяновск