Сборная России по футболу сыграла вничью с Катаром

Сборная России по футболу сыграла вничью 1:1 с командой Катара. Товарищеский матч проходил на стадионе «Эль Джануб» в городе Аль-Вакра. На игре присутствовали 13 835 зриетелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Шапаев / РФС Фото: Михаил Шапаев / РФС

На 70 минуте гол забил Ахмед Алаа, нападающий катарской команды «Аль-Гаррафа». На 90-й защитник Александр Солдатенков из «Крыльев Советов» сравнял счет.

Предыдущий товарищеский матч сборной России прошел 11 сентября в Суэце с олимпийской сборной Египта (игроки до 23 лет). Российская команда, в заявку которой также вошли футболисты не старше 23 лет, проиграла со счетом 1:2. Эти же команды встречались в товарищеском матче 7 сентября. Тогда они сыграли вничью 1:1.