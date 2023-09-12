Amazon стала соинвестором проекта по улавливанию углекислого газа из атмосферы

Сегодня, 12 сентября, американская корпорация Amazon объявила о своем участии в проекте STRATOS по прямому улавливанию углекислого газа из атмосферы (direct air capture — DAC), который должен стать крупнейшим в мире подобным проектом. Ожидается, что установки STRATOS заработают с 2025 года и выйдут на полную мощность к 2035-му.

Участие Amazon будет заключаться в покупке углекислого газа, повышенное содержание которого вызывает парниковый эффект и, по мнению многих ученых, является причиной глобального потепления. Газ будет приобретаться у оператора проекта, компании 1PointFive, в объеме около 250 тыс. тонн. Это эквивалентно годовому выбросу примерно 55,6 тыс. автомобилей с бензиновым двигателем. После улавливания CO2 из атмосферы его хранят в специальных подземных резервуарах и затем используют в химической промышленности, производстве стройматериалов и т. д.

Участие в проекте по прямому улавливанию углекислого газа из атмосферы с его последующим хранением и переработкой является первым таким случаем для Amazon. Компания не сообщает точные объемы инвестиций. Однако, по подсчетам экспертов, на которых ссылается телеканал CNBC, компания Microsoft, объявившая ранее об участии в похожем проекте Heirloom Carbon и покупке 315 тыс. тонн углекислого газа, потратит на это около $200 млн.

Евгений Хвостик