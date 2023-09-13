Закупки прошли без конкурентов

Управление ФАС по Башкирии выявило нарушения ФЗ «О защите конкуренции» в положении о закупках АО «Башкиравтодор»» и предписало внести изменения в документ. По данным надзорного ведомства, условия положения позволяют госкомпании проводить закупки у единственных поставщиков на конкурентных рынках. Дорожный подрядчик пытался доказать, что в иных случаях работа с определенными контрагентами позволяет минимизировать риски оказания некачественных услуг, однако УФАС это не убедило. В ходе рассмотрения дела «Башкиравтодор» представил новую редакцию положения, которая также не устроила антимонопольную службу. Юристы полагают, что УФАС приняло законное решение и спорные контракты компании находятся под угрозой отмены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Башкиравтодору» не удалось убедить УФАС в законности пунктов Положения о закупках

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ «Башкиравтодору» не удалось убедить УФАС в законности пунктов Положения о закупках

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Комиссия республиканского УФАС признала АО «Башкиравтодор» нарушившим федеральный закон «О защите конкуренции», следует из решения, опубликованного на сайте ведомства. В свое положение о закупке госкомпания включила случаи закупки у единственного поставщика на конкурентных рынках, что нарушает требования федерального законодательства. «Башкиравтодору» предписано в течение месяца внести изменения в положение.

В прошлом году совет директоров компании утвердил положение о закупках. Вопросы у комиссии УФАС вызвал пункт раздела «Порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика». В ходе его анализа антимонопольное ведомство установило, в частности, что подобные закупки допускаются в случаях заключения договоров купли-продажи или аренды в отношении недвижимости для участия в выставках, для обеспечения производственного и технологического процесса, при закупке медикаментов и медицинских изделий. Кроме того, для продления отношений с поставщиками при ранее заключенных контрактах, если издержки от смены поставщика превышают потенциальную выгоду от заключения договора с новым поставщиком, а также для услуг по содержанию, эксплуатации, охране, обслуживанию зданий и помещений и имущества «Башкиравтодора».

Например, в 2021-2022 годах «Башкиравтодор» заключил четыре контракта по аренде дорожно-строительной техники с четырьмя компаниями как с единственными поставщиками, хотя этот рынок является конкурентным, указало надзорное ведомство. Спорные условия положения позволяют компании заключать договоры с конкретным поставщиком неограниченное количество раз, что является ограничением конкуренции, считают в УФАС. В ведомстве подчеркнули, что заказчик должен «иметь разумные и объективные причины, объясняющие, что применение конкурентных процедур либо является неэффективным, либо в значительной степени лишает заказчика того результата, которого он намеревался достичь, планируя закупку». Иначе закупка у единственного поставщика является злоупотреблением правом и уклонением от конкурентных процедур.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожным подрядчиком в Башкирии. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». В 2022 году «Башкиравтодор», согласно данным «Спарк-Интерфакс», в качестве поставщика заключил 180 госконтрактов на 15,8 млрд руб., в текущем году — 123 госконтракта на 6,2 млрд руб. В качестве заказчика компания заключила в прошлом году 721 контракт на 21,5 млрд руб., а в текущем — 581 на 19,5 млрд руб. В 2022 году при выручке 11,2 млрд руб. чистая прибыль господрядчика составила 29,1 млн руб.

«Башкиравтодор» не согласился с претензиями. В письме комиссии представители компании заявили, что порядок подготовки и проведения процедур закупок устанавливается заказчиком самостоятельно. Работа с определенными контрагентами исключает риск поставки некачественного товара или оказания некачественной услуги, позволяет сохранить стоимость поставки на прежнем уровне — по цене, определенной предыдущим договоров, пояснил ответчик.

Комиссия УФАС не приняла эти доводы, после чего «Башкиравтодор» разработал и утвердил новое Положение о закупках с изменениями, в том числе, по замечаниям управления, сообщили в компании. В новой редакции, в частности, предполагается проводить закупки у единственного поставщика, если у заказчика не получится выбрать контрагента путем проведения закупки другим способом, необходимо срочно закупить товары и услуги во исполнение предписаний контролирующих органов, в связи с отсутствием целесообразности смены текущего поставщика по соображениям стандартизации.

Однако антимонопольное ведомство сочло эти условия расплывчатыми и неконкрентными, позволяющими заключать договор с нужным поставщиком неограниченное число раз, даже если речь идет о конкурентных рынках.

В «Башкиравтодоре» комментарий вчера не предоставили.

«Искусственное расширение случаев осуществления закупок у единственного поставщика, как то: на поставку медицинских изделий либо заключения договора аренды имущества для участия в выставках, влечет за собой необоснованное ограничение круга потенциальных участников, — отмечает адвокат коллегии адвокатов «Регионсервис» Наталья Бараданченкова. — Такие деяния правомерно квалифицируются УФАС по Башкирии как злоупотребление правом и намеренное уклонение от конкурентных процедур».

По мнению руководителя департамента антимонопольной и контрактной практики коллегии адвокатов «Артлекс» Марины Максимовой, решение УФАС влечет для «Башкиравтодора» и его руководителя не только возможный штраф, но и «является основанием для признания судом недействительными сделок, которые были заключены на основании признанных незаконными пунктов Положения».

Влада Шипилова