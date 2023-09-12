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Патриарх Кирилл: Петр I боролся с западными влияниями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что Петр I боролся с западными влияниями и не верил в доброту соседей. Об этом он сказал в речи перед участниками крестного хода на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Фото: Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Кирилл

Фото: Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

«Пётр боролся с западными влияниями, направленными на ослабление России. Он осознавал, что Петербург мог быть оккупирован другой силой. Поэтому он создал форты. Они закрывали вход в Петербург. Не верил Пётр в доброту соседей»,— сказал патриарх (цитата по «Фонтанке»).

Главной задачей России в нынешней ситуации он назвал победу в борьбе «с силами зла». По словам патриарха Кирилла, сегодня стране нужна мобилизация «воинства, политических сил и церкви». В своей речи патриарх также напомнил, что пять войсковых священников погибли на фронте.

Сегодня, 12 сентября, в Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход, который посвящен Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Троицкий монастырь. В Санкт-Петербургской метрополии РПЦ заявили, что участие в нем приняли 55 тыс. человек.

В праздник состоялся и первый этап передачи серебряной раки Александра Невского из музейного фонда Эрмитажа в Александро-Невскую лавру. Патриарх Кирилл уже вложил в нее ковчег с мощами Александра Невского. Государственный Эрмитаж передал памятник церкви на 49 лет с возможностью продления этого срока.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Государственная гробница».

Петр Бузлаев

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