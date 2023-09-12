ЦБ включил риски мошенничества в полисы страхования банковских карт

Банк России предписал включить риски мошеннического списания денег в минимальные требования к полисам добровольного страхования банковских карт. Указание ЦБ о минимальных требованиях к страховщику вступит в силу 1 октября, сообщила пресс-служба Центробанка.

В ЦБ пояснили, что страховщик будет обязан возместить средства клиента, списанные из-за действий мошенников, в полном объеме, если сумма не превышает 100 тыс. руб. При этом клиент вправе установить более высокий лимит страхового возмещения в полном объеме. По данным Банка России, средний размер списания денег без согласия клиента-физлица в 2022 году — 15,32 тыс. руб.

Из указания Центробанка следует, что в страховку нельзя включать случаи, в которых банк обязан возвращать клиентам похищенные деньги по закону. Восполнить убыток от мошеннических действий страховщик обязан в течение 30 дней после инцидента.

Эрдни Кагалтынов