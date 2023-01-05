МАК закончил расследование жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расследование посадки самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в кукурузном поле в подмосковном Раменском, которое произошло в августе 2019 года. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на окончательный отчет МАК, причиной инцидента стало попадание в двигателей чайки. О действиях пилотов говорится, что они имели «явные признаки дезорганизации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В документе говорится, что авиационное происшествие с самолетом случилось при выполнении взлета. После отрыва от взлетно-посадочной полосы на высоте 0,6-1,2 м произошло столкновение со стаей чаек индивидуальной массой отдельных особей более 1,13 кг, подпадающих под сертификационную категорию «большая птица». «Что привело к механическим повреждениям обоих двигателей, снижению их суммарной располагаемой тяги до величины, меньшей тяги одного исправного двигателя на режиме FLEX 49 (режим, на котором выполнялся взлет), невозможности продолжения полета при фактической конфигурации самолета (неубранное положение шасси) и вынужденному приземлению вне аэродрома», — цитирует документ издание.

На появление птиц около аэропорта Жуковский повлияли свалки и водоемы, которые находятся рядом. После столкновения с чайками двигатели продолжали работать, при этом, их общая тяга была меньше, чем требуется для взлета. Экипаж самолета перевел двигатели в режим «взлет — уход на второй круг», тяга выросла почти до значения, позволявшего набрать высоту. После этого один из двигателей был переведен на малый газ и суммарная тяга обеих силовых установок опять упала.

О действиях пилотов после столкновения борта с чайками говорится, что они имели «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности» из-за психологических нагрузок, хотя пилоты не впали в ступор.

«Фактически на начальном этапе продолженного взлета (до включения автопилота) экипаж не выполнил (или выполнил, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета, а именно: шасси не убирались, показания директорной стрелки по тангажу игнорировались, центрирование бета-таргет не производилось, усилия на педалях перед включением автопилота не триммировались», — говорится в отчете МАК.

Напомним, в августе 2019 года самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузное поле. На борту находились 233 человека. Следственный комитет России по факту инцидента возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признали образцовыми, им присвоено звание Героя России. В России сняли фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» об экипаже самолета.

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