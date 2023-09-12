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Коммерсантъ FM
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Astra Linux разрабатывает IPO

Как эксперты оценивают перспективы выхода компании на биржу

Разработчик программного обеспечения Astra Linux планирует провести IPO до конца 2023 года. Компания собирается разместить на Мосбирже до 10% своих акций. Об этом РБК рассказали несколько источников. По их словам, такой небольшой объем бумаг объясняется тем, что инвесторам нужно познакомиться с компанией и создать ликвидность. Впоследствии количество акций в свободном обращении могут увеличить.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По оценкам собеседников издания, IPO группы Astra может самым крупным за последние несколько лет — его предварительно оценивают в $60-80 млрд руб.

Сейчас у инвесторов есть интерес к бумагам технологических компаний, а их предложение ограничено, отметил инвестиционный стратег компании «Ари Капитал» Сергей Суверов:

«Бумаги Astra будут пользоваться достаточно большим спросом, потому что бизнес этой компании растет на 150-200% в год.

Она может получить достаточно высокие результаты, примерно 60-80 млрд руб., исходя из оценки других технологических компаний, которые уже торгуются в России.

Разработчик Astra Linux готовит аналог GitHub

Разработчик Astra Linux готовит аналог GitHub

Что касается того, что Astra продает до 10% акций, то это достаточно правильный ход. Ведь это новое имя, и инвесторы должны сначала получить представление об этом бизнесе, и только потом, возможно, будут шаги по дальнейшему размещению.

Кроме того, основные акционеры сохраняют контроль в компании, и это тоже дает уверенность инвесторам в том, что эмитент продолжит также эффективно развиваться».

О планах провести IPO гендиректор группы Astra Илья Сивцев объявил летом 2022 года. Правда, точных сроков он не назвал. “Ъ FM” отправил запрос в компанию.

Сейчас корпорация занимает наибольшую долю рынка среди российских разработчиков в сегменте операционных систем. Ее выручка в прошлом году достигла 5,5 млрд руб.

Вместе с тем одна из трудностей, с которыми могут столкнуться инвесторы, — недостаток информации об эмитенте, заметил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков. Тем не менее, по его словам, инструменты для анализа развития компании все же остаются:

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Как разработчики операционных систем увеличивают доходы

«Мы не можем оперировать таким термином, как "полноценное IPO", потому что обычно эта процедура подразумевает под собой полную прозрачность как структуры собственности, так и финансовых показателей. Сейчас же, к сожалению, не время широкой огласки собственников бизнеса.

Например, у того же самого Positive Technologies — закрытый доступ к структуре собственности. Компания находится в санкционном списке.

Вероятность того, что Astra может быть привлечена к санкционному давлению, тоже достаточно высока. Но группа уже достаточно давно публикует свою консолидированную финансовую отчетность, исходя из которой мы можем сделать определенные выводы о ее достижениях либо своевременно увидеть какие-то возможные негативные моменты, которые могут возникнуть в процессе развития ее бизнеса.

Вместе с тем наличие миноритариев само по себе улучшает инвестиционную привлекательность компании в будущем.

Второй очень важный момент — полученные денежные средства Astra может инвестировать в существующие и новые проекты без особого риска для финансовой устойчивости компании.

То есть она не увеличивает свой долг перед третьими лицами, перед банками, соответственно, у компании отсутствует риск по ухудшению корпоративного управления.

Размер размещаемых акций минимален, 10% — это, по большому счету, ни о чем, и никакого существенного давления на корпоративное управление не окажет».

Интерес компаний к первичному размещению акций сильно снизился. В 2022-м году на биржу вышла всего одна компания — сервис аренды самокатов Whoosh смог привлечь около 2 млрд руб., хотя планировал — не менее 5 млрд руб.

Тем не менее игроки надеются на возрождение рынка. По данным Минэкономразвития и Мосбиржи, в ближайшие два года в России пройдет до 40 IPO.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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