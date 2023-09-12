Astra Linux разрабатывает IPO

Разработчик программного обеспечения Astra Linux планирует провести IPO до конца 2023 года. Компания собирается разместить на Мосбирже до 10% своих акций. Об этом РБК рассказали несколько источников. По их словам, такой небольшой объем бумаг объясняется тем, что инвесторам нужно познакомиться с компанией и создать ликвидность. Впоследствии количество акций в свободном обращении могут увеличить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По оценкам собеседников издания, IPO группы Astra может самым крупным за последние несколько лет — его предварительно оценивают в $60-80 млрд руб.

Сейчас у инвесторов есть интерес к бумагам технологических компаний, а их предложение ограничено, отметил инвестиционный стратег компании «Ари Капитал» Сергей Суверов:

«Бумаги Astra будут пользоваться достаточно большим спросом, потому что бизнес этой компании растет на 150-200% в год.

Она может получить достаточно высокие результаты, примерно 60-80 млрд руб., исходя из оценки других технологических компаний, которые уже торгуются в России.

Что касается того, что Astra продает до 10% акций, то это достаточно правильный ход. Ведь это новое имя, и инвесторы должны сначала получить представление об этом бизнесе, и только потом, возможно, будут шаги по дальнейшему размещению.

Кроме того, основные акционеры сохраняют контроль в компании, и это тоже дает уверенность инвесторам в том, что эмитент продолжит также эффективно развиваться».

О планах провести IPO гендиректор группы Astra Илья Сивцев объявил летом 2022 года. Правда, точных сроков он не назвал. “Ъ FM” отправил запрос в компанию.

Сейчас корпорация занимает наибольшую долю рынка среди российских разработчиков в сегменте операционных систем. Ее выручка в прошлом году достигла 5,5 млрд руб.

Вместе с тем одна из трудностей, с которыми могут столкнуться инвесторы, — недостаток информации об эмитенте, заметил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков. Тем не менее, по его словам, инструменты для анализа развития компании все же остаются:

«Мы не можем оперировать таким термином, как "полноценное IPO", потому что обычно эта процедура подразумевает под собой полную прозрачность как структуры собственности, так и финансовых показателей. Сейчас же, к сожалению, не время широкой огласки собственников бизнеса.

Например, у того же самого Positive Technologies — закрытый доступ к структуре собственности. Компания находится в санкционном списке.

Вероятность того, что Astra может быть привлечена к санкционному давлению, тоже достаточно высока. Но группа уже достаточно давно публикует свою консолидированную финансовую отчетность, исходя из которой мы можем сделать определенные выводы о ее достижениях либо своевременно увидеть какие-то возможные негативные моменты, которые могут возникнуть в процессе развития ее бизнеса.

Вместе с тем наличие миноритариев само по себе улучшает инвестиционную привлекательность компании в будущем.

Второй очень важный момент — полученные денежные средства Astra может инвестировать в существующие и новые проекты без особого риска для финансовой устойчивости компании.

То есть она не увеличивает свой долг перед третьими лицами, перед банками, соответственно, у компании отсутствует риск по ухудшению корпоративного управления.

Размер размещаемых акций минимален, 10% — это, по большому счету, ни о чем, и никакого существенного давления на корпоративное управление не окажет».

Интерес компаний к первичному размещению акций сильно снизился. В 2022-м году на биржу вышла всего одна компания — сервис аренды самокатов Whoosh смог привлечь около 2 млрд руб., хотя планировал — не менее 5 млрд руб.

Тем не менее игроки надеются на возрождение рынка. По данным Минэкономразвития и Мосбиржи, в ближайшие два года в России пройдет до 40 IPO.

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Елена Иванова