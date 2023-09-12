В Новороссийске капитана теплохода осудили за вывоз в Украину нефти на 2 млрд рублей

Ленинский районный суд Новороссийска назначил четыре года лишения свободы условно капитану теплохода Altai Александру Валееву, который вывез из России в Украину нефть на более чем 2 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Александр Валеев, зная о запрете вывоза сырой нефти из РФ в Украину, загрузил в порту Новороссийска более 80 тонн сырья. Он предоставил недостоверные документы, в которых пунктом назначения и выгрузки нефти был указан порт Аугуста (Италия). При этом поставка была осуществлена в порт Южный (Украина).

Суд признал Валеева виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Приговор в законную силу не вступил.

Георгий Ефименко

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