Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Туве произошло массовое отравление школьников

В медучреждения Кызыла с жалобами на тошноту, рвоту, боли в животе, слабость и диарею обратились 45 человек, из них 42 – учащиеся школы школе №18. По данным главы региона Владислава Ховалыга, госпитализированы пятеро детей и один взрослый. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Глава региона отметил, что специалистами взяты анализы у работников пищеблока, исследуются образцы пищи, столовая в школе закрыта. Также в регионе начата проверка всех поставщиков горячего питания в школы. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и регионального минобразования.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...