В Туве произошло массовое отравление школьников

В медучреждения Кызыла с жалобами на тошноту, рвоту, боли в животе, слабость и диарею обратились 45 человек, из них 42 – учащиеся школы школе №18. По данным главы региона Владислава Ховалыга, госпитализированы пятеро детей и один взрослый. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Глава региона отметил, что специалистами взяты анализы у работников пищеблока, исследуются образцы пищи, столовая в школе закрыта. Также в регионе начата проверка всех поставщиков горячего питания в школы. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и регионального минобразования.

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Оксана Павлова