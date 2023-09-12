Etihad Airways запустит рейсы в Петербург с конца октября

Национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways с 29 октября запустит авиарейсы из Абу-Даби в петербургский аэропорт Пулково.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Полеты будут выполняться еженедельно в обе стороны, сообщила ТАСС руководитель представительства Etihad Airways в России Наталья Горюнова.
По словам госпожи Горюновой, при открытии направления авиакомпания учитывала высокий спрос на полеты из Петербурга в ОАЭ и транзитные возможности аэропорта Абу-Даби.
В октябре-ноябре вылеты из Пулково в Абу-Даби будут осуществляться в 12:10, с декабря — в 21:15. В обратном направлении самолеты будут отправляться в 14:55. Обслуживать сообщение будут борты Boeing 787 Dreamliner.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что авиакомпания «Россия», входящая в группу Аэрофлот, с 30 сентября запускает ежедневные рейсы из Петербурга в Дубай.
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