«Россия» запустила ежедневные рейсы из Петербурга в Дубай

Авиакомпания «Россия», входящая в группу Аэрофлот, с 30 сентября запускает ежедневные рейсы их Санкт-Петербурга в Дубай, сообщила пресс-служба компании.

Рейсы возобновляются в связи с началом бархатного сезона в Объединенных Арабских Эмиратах, отметили в пресс-службе. По понедельникам рейс из Пулково в аэропорт Аль-Мактум будет отправляться в 11:00, в другие дни — в 9:20. Из Аль-Мактум самолет будет стартовать по понедельникам в 19:10, в другие дни — в 17:30. Полеты будут осуществляться на лайнере Airbus 319, который вмещает в себя 128 пассажиров.

В настоящее время в Дубай летают арабские авиакомпании Emirates и Flydubai. В июле Дубай продолжил оставаться одним из популярных направлений полета из Петербурга. Другими популярными направлениями стали Анталья, Стамбул, Минск, Ереван.

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