Бывшего главу China Life Ван Биня приговорили к смертной казни с отсрочкой

Суд китайского города Цзинань приговорил бывшего главу одной из крупнейших местных страховых компаний China Life Insurance Ван Биня к смертной казни с отсрочкой на два года. Его признали виновным в коррупции. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV). По его данным, через два года приговор Ван Биню будет заменен на пожизненное заключение — это обычная практика в Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VCG / VCG / Getty Images Фото: VCG / VCG / Getty Images

Смертный приговор с отсрочкой в Китае обычно фактически означает замену казни тюремным заключением — если за этот срок приговоренный не совершит новое преступление. Кроме того, сообщается, что имущество, полученное Ван Бинем в результате коррупционной деятельности, будет конфисковано. Суд пришел к выводу, что в период с 1997 по 2021 год он брал взятки за предоставление кредитов, поддержку тех или иных проектов, назначение сотрудников и т. д. Сообщается, что в общей сложности он незаконно получил около 325 млн юаней (более $44 млн). В сентябре прошлого года китайские СМИ сообщали, что Ван Бинь был исключен из Коммунистической партии Китая и уволен с государственных должностей. Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины пришла к выводу, что он брал взятки, а также назначал сотрудников по знакомству.

В последнее время в Китае ведется активная кампания по борьбе с коррупцией в финансовом секторе. Многие игроки сектора стали объектами многочисленных антикоррупционных расследований и внеплановых проверок. Эксперты связывают это с убежденностью высшего руководства страны в том, что этот сектор не служит укреплению китайской экономики в целом и стремится стать финансовой элитой.

Яна Рождественская