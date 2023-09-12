Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассуждает об актуальности Blu-ray-дисков на примере трехтомника компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

Рынок физических медианосителей уже прожил свои лучшие времена, если оглянуться на статистику продаж. И несмотря на то, что винил испытывает нечто вроде ренессанса, а компакт-диски в прошлом году впервые за 17 лет показали рост, в обоих упомянутых категориях цифры все еще далеки от некогда пиковых значений.

Самый молодой формат — Blu-ray-диски — в 2019 году глобально был распродан на сумму $3,29 млрд, через год этот показатель снизился до $2,45 млрд, в 2021 планка опустилась ниже $2 млрд. Следующие значения тоже были ниже.

Возможно, в четвертом квартале текущего года компании Disney удастся повысить глобальные показатели по физическим носителям. К своему столетию студия подготовила издание из трех томов с сотней фильмов на Blu-ray-дисках — Disney Legacy Animated Film Collection, сообщает The Wrap.

С 18 сентября на сайте Walmart открывается предпродажа трехтомника с сотней отобранных произведений Disney, Walt Disney Animation Studios и Pixar. Подборка отражает историю художественных фильмов студий, начиная с мультфильма «Белоснежка и семь гномов» 1937 года и заканчивая тайтлом «Элементарно» текущего года. Каждый том раскладывается таким образом, что может стоять на поверхности под углом.

По описанию, книги представляют собой набор рассказов, содержат фотографии оригинальных постеров анимационных картин, цитаты персонажей из каждого произведения, сами Blu-ray-диски, а также цифровые коды к каждому фильму. И наличие последних, как мне кажется, отчетливо иллюстрирует, что сами по себе физические носители нужны скорее как элемент коллекции. Эмоции, которые можно подержать в руке.

А вот смотреть шедевры Disney и Pixar в повседневном режиме люди предпочтут в цифровом варианте. Кроме описанных компонентов, в наборе с тремя томами идет постер к фильму Disney «Желание», сертификат подлинности коллекции и хрустальная шапочка с ушками Микки Мауса. Ожидаемая стоимость издания — $1,5 тыс.