Путин: украинских диверсантов готовили британские инструкторы

Задержанные украинские диверсанты, которые планировали атаку на объект атомной инфраструктуры, рассказали, что действовали под руководством британских инструкторов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Президент сказал, что ФСБ взяла в плен несколько украинских диверсантов. Во время допроса они рассказали, что готовились под руководством британских инструкторов «нанести ущерб одной из наших атомных электростанций — подорвать ЛЭП».

«Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может быть, вообще не знают? Допускаю и такое, что, в свою очередь, британские спецслужбы действуют под руководством тех же самых американцев»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС). Он также добавил, что провокаторы «не чувствуют краев и могут довести до серьезных последствий».

Господин Путин предположил, что такими действиями Россию провоцируют на ответный удар по ядерной инфраструктуре Украины. «Знаю возможную реакцию: да они там все, что скажете, под дулом пистолета транслируют. Нет, это не так. И руководство британских спецслужб знает, что я говорю правду»,— сказал он.

В июле губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника рядом с атомной электростанцией. Власти России обвинили НАТО, страны-члены которого поставляли Украине беспилотные летательные аппараты, в спонсировании ядерного терроризма. В начале сентября глава региона также несколько раз сообщал об ударах беспилотников по городу Курчатову, где находится АЭС.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Битва на Курской АЭС».

Петр Бузлаев