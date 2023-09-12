Путин призвал IT-компании и власти поддержать российский киберспорт

Президент России Владимир Путин поручил IT-компаниям и властям обратить внимание на киберспорт и поддержать его. Первый турнир по киберспорту в России состоится в конце текущего года.

«В ДФО будет организован ежегодный турнир по киберспорту. Это направление уже завоевало большую популярность во всем мире. Причем наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях. Проведение соревнований высокого уровня в России послужит продвижению компьютерного спорта и в нашей стране, и за рубежом»,— сказал президент в ходе выступления на ВЭФ.

С весны 2022 года на фоне начала военного конфликта на Украине крупнейшие российские киберспортивные клубы стали лишать права участия в международных соревнованиях. Например, организатор турниров по дисциплине CS:GO ESL Electronic Sports League (ESL) отстранил от турнира ESL Pro League российские клубы Virtus.pro и Gambit. EA Sports исключила Россию и Белоруссию из списка стран, подходящих для участия в ее киберспортивных программах.

Подробнее о трансформации российского киберспорта — в материале «Ъ» «Игры в будущее».

Милена Костерева