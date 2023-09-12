ФАС проверит рост цен на бензин и дизтопливо в Новосибирской области

Новосибирское УФАС проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе для аграриев. Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, поручение было направлено центральным аппаратом антимонопольной службы по итогам заседания штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.

Проверка также должна установить возможные манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю, уточняют в УФАС региона.

Ранее перевозчики Сибири попросили президента России Владимира Путина предотвратить дефицит дизельного топлива. Обращение направил Руководитель Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев. По его словам, цена дизельного топлива растет как на оптовом рынке, так и на розничном. Это заставляет перевозчиков повышать тарифы, что сказывается на стоимости большинства других товаров.

По данным Новосибирскстата, средняя цена АИ-92 в регионе составляет — 50,56 руб. (что на 4,94 руб. больше, чем год назад), АИ-98 и выше — 66,47 руб. (за год +7,48 руб.), марки АИ-95 — 54,73 руб. (за год +5,93 руб.).

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Лолита Белова