Сегодня исполняется 57 лет председателю наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаилу Куснировичу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Куснирович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Михаил Куснирович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет искусствовед, арт-директор Vikhrovaart gallery Анна Вихрова:

— Уважаемый Михаил Эрнестович! С Днем Рождения! Благодаря Вашей поддержке были открыты новые имена, многие люди познакомились с ними и со звездами мирового искусства, были изданы книги, новое дыхание и импульс к дальнейшему развитию получил синтез искусств. Уникальный открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» является Вашим огромным вкладом в мировую культуру. А настоящими черешневыми лесами, которые каждый год плодоносят благодаря Вам и в самом сердце Москвы, и в других городах страны, наслаждаются и любуются сотрудники и гости Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, жители Воробьевых гор, болельщики и спортсмены около стадиона «ВТБ Арена» и музея «Динамо». Желаю Вам оптимизма и сил в Вашей миссии Созидателя!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»