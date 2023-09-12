Путин призвал «разбюрократить» получение иностранными студентами гражданства

Президент Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в высококвалифицированных специалистах, в том числе в иностранных студентах, обучающихся в российских вузах. По мнению главы государства, следует подумать над «разбюрокрачиванием» процедуры получения ими гражданства.

«Это люди (обучающиеся в российских вузах иностранные студенты.— "Ъ"), которые нужны для нашей экономики, это уже точно, они с определенным образованием, причем с российским. Я согласен в том, что здесь нужно подумать над совершенствованием этих процедур, над разбюрокрачиванием»,— сказал президент на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума. Владимир Путин также отметил, что следует рассмотреть вопрос включения времени обучения в стаж, необходимый для получения гражданства.

25 января министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что в российских вузах обучается около 400 тыс. иностранных студентов. Он отметил, что на этот процесс не повлияла политическая ситуация. По оценке исследовательского проекта Project Atlas, по итогам 2022 года Россия заняла шестое место в мире по количеству иностранных студентов.