Бывшая глава МИД Австрии переедет в Петербург для работы в СПбГУ

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переедет в Санкт-Петербург, чтобы работать в Геополитической обсерватории по ключевым вопросам развития России (G.O.R.K.I.), созданной на базе СПбГУ. Об этом она рассказала ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Я была сооснователем центра G.O.R.K.I. и руковожу им. Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург»,— рассказала Кнайсль журналистам на полях Восточного экономического форума.

Центр G.O.R.K.I. (Geopolitical Observatory for Russian Key Issues) был образован на базе СПбГУ 30 марта 2023 года. На сайте университета отмечается, что цель его создания заключается в том, чтобы объединить «академический потенциал первого университета России и богатый практический опыт дипломатической деятельности его экспертов». Миссия центра — подготовка аналитики.

Карин Кнайсль возглавляла министерство по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии с 2017 по 2019 год. Этим летом экс-министр уже жила в России — после участия в ПМЭФ-2023 она снимала дом в деревне Петрушово в Рязанской области.

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