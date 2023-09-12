Прокуратура начала проверку из-за посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку из-за экстренной посадки в поле в Новосибирской области самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram / zstproc Фото: Telegram / zstproc

Напомним, инцидент произошел во вторник, 12 сентября, в 09:44 по местному времени в Убинском районе Новосибирской области. По данным telegram-канала Baza, у самолета, летевшего из Сочи в Омск, могла отказать гидросистема.

На борту находился 161 человек. Все из них эвакуировались, пострадавших нет. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет. По данным Росавиации, все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался.

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