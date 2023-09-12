Суд в Приморье отказался перевести шамана Габышева на более мягкий режим лечения

Уссурийский районный суд сегодня, 12 сентября, отказал в удовлетворении ходатайства о переводе шамана Александра Габышева, намеревавшегося «изгнать Путина», на более мягкий режим лечения — в психиатрический стационар общего типа. Шаман Габышев останется в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шаман Александр Габышев

Фото: youtube.com / Александр Габышев Шаман Шаман Александр Габышев

Фото: youtube.com / Александр Габышев Шаман

Адвокат шамана Алексей Прянишников сообщил, что пока не известны основания решения судьи Уссурийского райсуда Татьяна Делигиоз, «так как оглашена только резолютивная часть постановления». «Видимо, ''общественная опасность'' Александра не позволила его перевести. Ожидаемо, поскольку Приморский краевой суд полтора месяца назад занял аналогичную позицию»,— считает господин Прянишников.

26 июня Уссурийский райсуд принял решение перевести шамана Габышева из психиатрической больницы специализированного типа в Уссурийске на более мягкий режим лечения в психиатрический стационар общего типа. Алексей Прянишников ожидал, что это будет Якутский психоневрологический диспансер.

Однако Уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш подал в крайсуд апелляционное представление об отмене постановления Уссурийского райсуда. «Мы считаем, что нет оснований менять режим»,— сказал «Ъ» представитель надзорного ведомства. 28 июля Приморский краевой суд отменил решение суда первой инстанции, направив дело на новое рассмотрение.

Александр Габышев в марте 2019 года отправился пешком из Якутска в Москву, чтобы, по его словам, «изгонять» президента России Владимира Путина. В сентябре 2019-го его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» и вернули в Якутию. С мая по июль 2020 года он содержался в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере.

Затем господин Габышев объявил о новом «походе на Москву», но в июле 2021 года Якутский городской суд вынес решение о направлении шамана на принудительное лечение. Сначала Александр Габышев находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022 года его перевели в психиатрическую больницу в Уссурийске.

Алексей Чернышев, Владивосток