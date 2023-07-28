Суд в Приморье отменил перевод шамана Габышева на более мягкий режим лечения

Приморский краевой суд сегодня, 28 июля, удовлетворил апелляционное представление Уссурийского городского прокурора Дмитрия Дениша и отменил решение суда первой инстанции о переводе шамана Александра Габышева, намеревавшегося «изгнать Путина», на более мягкий режим лечения — в психиатрический стационар общего типа. Об этом сообщил адвокат шамана Алексей Прянишников.

«Дело направлено на новое рассмотрение в Уссурийский райсуд. В ближайшие недели нас ждет новое судебное заседание в Уссурийске»,— написал господин Прянишников в Telegram.

26 июня Уссурийский райсуд принял решение перевести шамана Габышева из психиатрической больницы специализированного типа в Уссурийске на более мягкий режим лечения в психиатрический стационар общего типа. Алексей Прянишников ожидал, что это будет Якутский психоневрологический диспансер.

Однако Уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш подал в крайсуд апелляционное представление об отмене постановления Уссурийского райсуда. «Мы считаем, что нет оснований менять режим»,— сказал «Ъ» представитель надзорного ведомства.

Александр Габышев получил известность в марте 2019 года, когда отправился пешком из Якутска в Москву, чтобы, по его словам, «изгонять» президента Владимира Путина. В сентябре 2019-го его задержали на 202-м км федеральной трассы М-53 «Байкал» и вернули в Якутию. С мая по июль 2020 года он содержался в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере.

Затем господин Габышев объявил о новом «походе на Москву», но в июле 2021-го Якутский городской суд вынес решение о направлении шамана на принудительное лечение. Сначала Александр Габышев находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022-го его перевели в психиатрическую больницу в Уссурийске.

Алексей Чернышев, Владивосток