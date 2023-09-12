Минпросвещения направило в присоединенные регионы пособия по украинскому языку

Министерство просвещения России организовало отправку пособий по украинскому языку для начальных классов в присоединенные регионы — Донецкую, Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом ТАСС сообщил замминистра просвещения Александр Бугаев.

«Если родители изъявили желание чтобы их дети изучали факультативно как родной язык - украинский - для этого были созданы эти учебные пособия. И для начальной школы они направлены»,— сказал господин Бугаев.

Как сообщали RTVI в региональном министерстве образования и науки, 64% учеников 1-4-го классов в Херсонской области заявили о желании изучать украинский язык на факультативной основе. На подконтрольной российским силам части Запорожской области, сообщали в министерстве образования региона, учить украинский язык хотят 46% учеников начальной школы.

Лусине Баласян